Нефть марки Brent подешевела до 74,22 доллара за баррель

Котировки нефти в понедельник снизились после уверенного роста на прошлой неделе.

Котировки нефти в понедельник снизились после уверенного роста на прошлой неделе.

Как передает Report, февральские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,27 доллара (0,36%), до 74,22 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,39 доллара (0,55%), до 70,9 доллара за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.