Нефть марки Brent на мировом рынке подешевела

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 0,78% или 0,39 доллара и составила 50,00 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение, она упала на 2,05% или 1,20 доллара и составила 58,53 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 57 долларов/баррель.