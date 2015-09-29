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    Нефть марки ​"Azeri LT CIF" подешевела

    Стоимость азербайджанской составляет 48,94 долларов/баррель

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 1,63% или 0,81 доллара. 

    Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" составляет 48,94 долларов/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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