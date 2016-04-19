​Мировые цены на нефть растут

Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть продолжают расти.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,99%, до 40,97 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 2,42%, до 43,95 доллара за баррель.