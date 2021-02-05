О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает в ожидании результатов снижения ее добычи

Нефть дорожает в ожидании результатов снижения ее добычи Мировые цены на нефть умеренно растут, уже заметно прибавив с начала месяца на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
5 февраля 2021 г. 08:59
Нефть дорожает в ожидании результатов снижения ее добычи

Мировые цены на нефть умеренно растут, уже заметно прибавив с начала месяца на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 (бакинское время) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 59,24 доллара США за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 56,66 доллара США за баррель. С начала недели эти котировки выросли на 6% и 9% соответственно и достигли рекордов почти за год.

Согласно январским договоренностям ОПЕК+, ряд стран согласился сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices rising in anticipation of decrease in production

Новости партнеров

Другие новости из категории

Equinor закрывает компании в Азербайджане
"Equinor" закрывает компании в Азербайджане
4 февраля 2021 г. 17:14
Суд в Лондоне принял третье арбитражное решение в пользу SOCAR
Суд в Лондоне принял третье арбитражное решение в пользу SOCAR
4 февраля 2021 г. 17:12
Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 34%
Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 34%
4 февраля 2021 г. 16:56
Добыча газа с Шахдениз возросла на 8%
Добыча газа с "Шахдениз" возросла на 8%
4 февраля 2021 г. 16:28
В компании BP работают около 2 450 граждан Азербайджана
В компании BP работают около 2 450 граждан Азербайджана
4 февраля 2021 г. 15:00
Первую скважину на Мелководном Абшероне начнут бурить во втором квартале
Первую скважину на "Мелководном Абшероне" начнут бурить во втором квартале
4 февраля 2021 г. 14:50
Микаил Джаббаров: SOCAR вступает в новый период развития
ФотоМикаил Джаббаров: SOCAR вступает в новый период развития
4 февраля 2021 г. 14:32
SOCAR: Правительству представлена стратегия, охватывающая период до 2035 года
SOCAR: Правительству представлена стратегия, охватывающая период до 2035 года
4 февраля 2021 г. 13:49
Операционные расходы на проект Шахдениз превысили 1 млрд долларов
Операционные расходы на проект "Шахдениз" превысили 1 млрд долларов
4 февраля 2021 г. 13:18
Добыча на юго-восточном крыле Шахдениз начнется во втором квартале
Добыча на юго-восточном крыле "Шахдениз" начнется во втором квартале
4 февраля 2021 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi