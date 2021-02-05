Нефть дорожает в ожидании результатов снижения ее добычи

Мировые цены на нефть умеренно растут, уже заметно прибавив с начала месяца на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть умеренно растут, уже заметно прибавив с начала месяца на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 (бакинское время) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 59,24 доллара США за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 56,66 доллара США за баррель. С начала недели эти котировки выросли на 6% и 9% соответственно и достигли рекордов почти за год.

Согласно январским договоренностям ОПЕК+, ряд стран согласился сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.