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Нефть дорожает на снижении опасений за спрос

Нефть дорожает на снижении опасений за спрос Brent достигла отметки в 48,34 доллара США, а WTI —  45,39 доллара США за баррель
Энергетика
25 ноября 2020 г. 16:26
Нефть дорожает на снижении опасений за спрос

Мировые цены на нефть в среду днем продолжают расти более чем на 1%, новости о разработке вакцин от коронавируса по-прежнему способствуют снижению опасений за спрос на сырье.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17%, до 48,34 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 1,15%, до 48,41 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,07% — до 45,39 доллара США за баррель.

Продолжительному росту стоимости нефти способствуют новости вокруг разработки вакцин от коронавируса. В течение ноября три компании объявили об успешных исследованиях в данной области и высокой эффективности своих разработок. Так, в понедельник британская AstraZeneca сообщила о средней эффективности своей вакцины на уровне 70%. Ранее Moderna и Pfizer сообщали, что их вакцины успешны в 94,5% и 95% случаев соответственно.

Прогресс в разработке вакцины ослабляет опасения за спрос, которые влияют на нефтяной рынок в период пандемии. Постепенное начало вакцинации и окончание пандемии означает снятие ограничений на передвижения, которые оказывали давление на спрос сырья, а также поэтапное восстановление мировой экономики и выход из кризиса.

Инвесторы ожидают официальных данных министерства энергетики США по запасам нефти в стране. Согласно прогнозам, показатель вырос на 0,13 миллиона баррелей. Ранее в среду были опубликованы аналогичные данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за минувшую неделю выросли на 3,8 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали, что институт сообщит о снижении показателя на 0,3 миллиона.

Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Reuters, отмечает, что на волне оптимизма вокруг вакцин участники торгов "полностью проигнорировали" данные API о неожиданном росте запасов в США.

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