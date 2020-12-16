О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает на ослаблении доллара и в ожидании данных о запасах в США

Нефть дорожает на ослаблении доллара и в ожидании данных о запасах в США Стоимость нефти марки Brent приблизилась к 51 доллару за баррель
Энергетика
16 декабря 2020 г. 16:29
Нефть дорожает на ослаблении доллара и в ожидании данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду днем растут на фоне ослабления американской валюты и в ожидании официальных данных о запасах сырья в США от министерства энергетики страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 50,94 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 47,78 доллара США за баррель.

Поддержку котировкам нефти оказывает снижение доллара. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,31%, до 90,18 пункта.

Участники рынков ожидают данные министерства энергетики США по запасам нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 1,94 миллиона баррелей. В то же время аналогичные данные Американского института нефти (API) указывают на рост американских запасов на 2 миллиона баррелей.

Аналитики отмечают, что, несмотря на положительное влияние начала вакцинации в мире на перспективы спроса на нефть, в ближайшее время увеличения потребления сырья ожидать не стоит. В частности, это связано с по-прежнему высоким ростом заболеваемости коронавирусом в США, одном из крупнейших потребителей в мире.

"Что касается спроса, то самый большой краткосрочный риск для него несут США, в основном из-за постоянного снижения спроса на бензин, учитывая текущую траекторию распространения COVID-19 в стране", — приводит агентство Reuters мнение аналитиков FGE.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi