Нефть дорожает на ослаблении доллара и в ожидании данных о запасах в США

Стоимость нефти марки Brent приблизилась к 51 доллару за баррель

Мировые цены на нефть в среду днем растут на фоне ослабления американской валюты и в ожидании официальных данных о запасах сырья в США от министерства энергетики страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 50,94 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 47,78 доллара США за баррель.

Поддержку котировкам нефти оказывает снижение доллара. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,31%, до 90,18 пункта.

Участники рынков ожидают данные министерства энергетики США по запасам нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 1,94 миллиона баррелей. В то же время аналогичные данные Американского института нефти (API) указывают на рост американских запасов на 2 миллиона баррелей.

Аналитики отмечают, что, несмотря на положительное влияние начала вакцинации в мире на перспективы спроса на нефть, в ближайшее время увеличения потребления сырья ожидать не стоит. В частности, это связано с по-прежнему высоким ростом заболеваемости коронавирусом в США, одном из крупнейших потребителей в мире.

"Что касается спроса, то самый большой краткосрочный риск для него несут США, в основном из-за постоянного снижения спроса на бензин, учитывая текущую траекторию распространения COVID-19 в стране", — приводит агентство Reuters мнение аналитиков FGE.