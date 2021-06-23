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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Постепенное снижение темпов заражения коронавируса в мире и снятие на этом фоне ограничений на передвижения увеличивают спрос на сырье
Энергетика
23 июня 2021 г. 09:31
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.51 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% — до 75,33 доллара США за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 73,27 доллара США за баррель.

Ранее API сообщил, что за неделю по 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 3,6 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы в среду, прогнозируется снижение показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Котировки нефти также поддерживает ситуация на рынке. Постепенное снижение темпов заражения коронавируса в мире и снятие на этом фоне ограничений на передвижения увеличивают спрос на сырье. Предложение при этом остается на том же уровне, на этом фоне аналитики говорят о его недостатке.

"Цены находятся там, где они сейчас из-за ограниченного предложения и здорового восстановления спроса, к которому добавилась задержка решения по ядерной сделке", — прокомментировал агентству Bloomberg старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь (Will Sungchil Yun).

Эксперт также отметил, что все внимание нефтяных трейдеров на следующей неделе будет сосредоточено на встрече ОПЕК+.

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