Нефть дешевеет в рамках коррекции после трех дней роста цен

Нефть дорожала предыдущие три дня, за это время котировки поднялись в среднем примерно на 3,5-4,5%

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, что следует после трех торговых сессий увеличения котировок на ожиданиях по спросу и сильной статистике, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.57 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54% — до 67,68 доллара США за баррель, июньских — на 0,51%, до 68,21 доллара США. Стоимость июньских фьючерсов на WTI сокращалась на 0,68% — до 64,57 доллара США за баррель.

Нефть дорожала предыдущие три дня, за это время котировки поднялись в среднем примерно на 3,5-4,5%. Стоимость нефти поддерживали ожидания по спросу на нефть, хотя пандемия и продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи нефти. Кроме того, СМИ сообщали о том, что технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей.

Опубликованная в среду статистика по коммерческим запасам и добыче в США за неделю по 23 апреля также поддерживала цены на нефть. По данным минэнерго страны, запасы выросли слабее ожиданий — на 0,1 миллиона вместо 0,6 миллиона баррелей, а добыча снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

"На этой неделе был целый поток сильных данных и поддерживающих событий в США, но это, вероятно, скрыло растущий глобальный риск относительно более заразных вариантов COVID-19, особенно того, который вызвал хаос в Индии. Достигнув шестимесячного пика, нефть стала готова для передышки", — цитирует агентство Bloomberg мнение основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).