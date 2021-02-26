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Нефть дешевеет на укреплении доллара

Нефть дешевеет на укреплении доллара Инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей неделе
Энергетика
26 февраля 2021 г. 09:57
Нефть дешевеет на укреплении доллара

Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,65% — до 65,68 доллара США, апрельских — на 0,39%, до 66,62 доллара США за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,72% — до 63,07 доллара США за баррель.

В пятницу некоторое давление на цены на нефть оказывает укрепление американского доллара. Курс доллара растет, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты. В свою очередь на удорожание доллара повлияло снижение доходности гособлигаций США.

Инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей неделе, поскольку существуют риски того, что страны альянса могут ослабить ограничения по добыче нефти и вернуть на рынки некоторое количество баррелей. На фоне не до конца восстановившегося спроса на "черное золото" это может привести к дисбалансу на рынке.

При этом в целом нефть движется к четвертому ежемесячному росту цены подряд на фоне растущих надежд на скорое восстановление мировой экономики. С начала февраля ее стоимость увеличилась на 17-20%.

"Темпы увеличения спроса в течение следующих шести месяцев могут вызвать рост цен до 70–80 долларов США за баррель", — считает аналитик IHS Markets Виктор Шум, которого цитирует агентство Bloomberg.

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