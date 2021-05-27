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Нефть дешевеет на перспективах увеличения поставок из Ирана

Нефть дешевеет на перспективах увеличения поставок из Ирана Цена августовских фьючерсов на Brent снизилась до 68,33 доллара
Энергетика
27 мая 2021 г. 10:40
Нефть дешевеет на перспективах увеличения поставок из Ирана

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в связи с возможным увеличением поставок из Ирана в случае возобновления ядерных договорённостей с этой страной, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.21 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,58%, до 68,33 доллара США, июльских фьючерсов — на 0,6%, до 68,46 доллара США за баррель; июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,54%, до 65,85 доллара США за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ходом переговоров между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения и в ожидании подробностей о сроках поставок в этом случае дополнительной нефти.

"Рынок все еще не уверен, как будет развиваться ситуация с Ираном. Перспективы остаются позитивными, с ослаблением ограничений, вероятно, увеличится мобильность граждан. Однако точное время подачи дополнительных баррелей иранской нефти может иметь большое значение", — сказал агентству Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниел Хайнз (Daniel Hynes).

Цена на "черное золото" могла бы снизиться и в большей степени, но накануне минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей — до 484,3 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 1,05 миллиона баррелей.

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