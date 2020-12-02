О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки
Энергетика
2 декабря 2020 г. 09:23
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 47,05 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 44,14 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 4,15 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,36 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки. Ожидалось, что в понедельник с вопросом по условиям соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник — весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться во вторник, однако оно было перенесено на 3 декабря.

"Риски того, что альянс ОПЕК+ не сможет достичь соглашения, высоки", — приводит агентство Reuters мнение аналитиков ANZ. Они также отметили, что из-за новой волны коронавируса и очередных карантинных ограничений профицит на рынке нефти в первой половине следующего года может составить 1,5-3 миллиона баррелей в сутки, если альянс не продлит текущие сокращения добычи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ehtiyatların artması məlumatı fonunda neft ucuzlaşır

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi