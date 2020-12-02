Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки

Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 47,05 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 44,14 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 4,15 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,36 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки. Ожидалось, что в понедельник с вопросом по условиям соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник — весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться во вторник, однако оно было перенесено на 3 декабря.

"Риски того, что альянс ОПЕК+ не сможет достичь соглашения, высоки", — приводит агентство Reuters мнение аналитиков ANZ. Они также отметили, что из-за новой волны коронавируса и очередных карантинных ограничений профицит на рынке нефти в первой половине следующего года может составить 1,5-3 миллиона баррелей в сутки, если альянс не продлит текущие сокращения добычи.