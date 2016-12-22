Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Нефть Brent торгуется выше $55 за баррель, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи.

Как передает Report, по состоянию на 22:39 по бакинскому времени цена февральских фьючерсов нефти Brent выросла на 1% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составила $55,06 за баррель.

В течение дня стоимость нефти Brent опускалась до $54,05 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов нефти WTI выросла также на 1% и составила $53,04 за баррель.