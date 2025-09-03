Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррель

Цены на нефть снижаются утром в среду после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:08 по бакинскому времени составляет $68,96 за баррель, что на $0,18 (0,26%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,99 (1,45%), до $69,14 за баррель.

Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,15 (0,23%), до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на $1,58 (2,47%) от уровня закрытия пятницы, до $65,59. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.