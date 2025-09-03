Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррель
Энергетика
- 03 сентября, 2025
- 09:45
Цены на нефть снижаются утром в среду после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:08 по бакинскому времени составляет $68,96 за баррель, что на $0,18 (0,26%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,99 (1,45%), до $69,14 за баррель.
Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,15 (0,23%), до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на $1,58 (2,47%) от уровня закрытия пятницы, до $65,59. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.
Последние новости
09:45
Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррельЭнергетика
09:43
Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном КавказеВнешняя политика
09:38
В Киев прибыла миссия МВФДругие страны
09:35
Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 разаФинансы
09:27
Сегодня в трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабженииЭнергетика
09:23
Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20Другие страны
09:19
Фото
На автодороге Бинагади-Новханы загорелся автомобильПроисшествия
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)Финансы
09:08