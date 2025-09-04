Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 09:42
    Цены на нефть снижаются утром в четверг после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями увеличения предложения на мировом рынке топлива.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс. 

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:16 по Баку понижается на $0,43 (0,64%) до $67,17 за баррель. В среду контракт подешевел на $1,54 (2,2%) до $67,6 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,45 (0,7%), до $63,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,62 (2,5%), до $63,25 за баррель.

    Brent crude oil falls to $67.17 per barrel

    Лента новостей