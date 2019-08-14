​Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Нефть марки Brent в среду упала в цене более чем на 5% на фоне внезапного роста запасов сырья в США.

Как передаёт Report, по данным торгов на 21:21, октябрьские фьючерсы на нефтяную смесь Brent стоили 58,44 доллара за баррель.

В свою очередь, сентябрьские фьючерсы на баррель нефти WTI подешевели на 4,94% — до 54,28 доллара.

По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 8 августа, коммерческие запасы нефти в стране возросли на 1,6 млн баррелей (0,4%), в то время, как эксперты ожидали их снижения на 2,775 млн баррелей.