Неджат Тамзок: Неудивительно, если цена на нефть превысит 100 долларов за баррель в долгосрочной перспективе

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Учитывая, что за последние 10 лет цена на нефть менялась в диапазоне от 26 долларов до 145 долларов, будет неудивительно, если она поднимется выше 100 долларов за баррель в долгосрочной перспективе". Об этом заявил Report эксперт в области энергетики и добычи полезных ископаемых, главный редактор журнала Scientific Mining Неджат Тамзок.

По его мнению, несмотря на предсказания Администрации энергетической информации Министерства энергетики США, которая прогнозировала в среднем 72 доллара за баррель нефти Brent в 2018 году, оценки нефти уже начали пересматриваться.

"Например, в заявлениях, сделанных Международным энергетическим агентством, отмечается тенденция роста цен на нефть, и четко указано, что в среднесрочной перспективе ожидается увеличение. Это очевидно, ведь с одной стороны, увеличивается глобальный спрос на нефть, а с другой стороны, ОПЕК не желает увеличить производство, более того нельзя исключать и сокращение производства в Венесуэле, что, конечно, приведет к риску баланса спроса и предложения", - сказал Н. Тамзок.

Главный редактор журнала Scientific Mining Неджат Тамзок В заявлениях, сделанных Международным энергетическим агентством, отмечается тенденция роста цен на нефть, и четко указано, что в среднесрочной перспективе ожидается увеличение. Это очевидно, ведь с одной стороны, увеличивается глобальный спрос на нефть, а с другой стороны, ОПЕК не желает увеличить производствоş

Говоря о стабилизации цен на нефть до конца этого года главный редактор журнала Scientific Mining Неджат Тамзок выразил мнение о том, что на сегодняшний день цены очень волатильны и их стабилизация возможна в диапазоне 70-90 долларов США за баррель для марки Brent.