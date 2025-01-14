Названы средства, выделенные из госбюджета на финансирование ВИЭ-проектов в Азербайджане

17:41

В Азербайджане в 2022-2023гг в рамках государственных капитальных вложений было выделено 56,8 млн манатов для проведения работ по подключению к передающей сети ВЭС "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, реализуемой саудовской компанией ACWA Power, и СЭС "Гарадаг" мощностью 230 МВт, реализуемой компанией Masdar из ОАЭ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По данным ведомства, кроме этого, согласно договору, подписанному 3 июня 2021 года между Министерством энергетики и компанией BP, доля азербайджанской стороны в строительстве СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраильском районе составляет 102 млн манатов. Из этой суммы до настоящего времени ОАО "Азерэнержи" выделено 47 млн манатов.

На строительство гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз в Джебраильском районе из госбюджета до настоящего времени выделено 43,05 млн манатов.

Минфин отмечает, что согласно договору, подписанному 4 июня 2022 года между Министерством энергетики и компанией Masdar, в 2025 году планируется выделение из госбюджета 50 млн манатов для ОАО "Азерэнержи" на выполнение работ по интеграции в электропередающую сеть страны ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 1 ГВт.