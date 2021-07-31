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Названы причины подорожания бензина Аи-95 в Азербайджане

Названы причины подорожания бензина Аи-95 в Азербайджане В связи с ростом цен на импортируемый в Азербайджан бензин марки Аи-95 с 08:00 утра на всех заправочных станциях бензин этой марки реализуется за 1,45 маната.
Энергетика
31 июля 2021 г. 10:55
Названы причины подорожания бензина Аи-95 в Азербайджане

В связи с ростом цен на импортируемый в Азербайджан бензин марки Аи-95 с 08:00 утра на всех заправочных станциях бензин этой марки реализуется за 1,45 маната.

Пресс-секретарь ЗАО "SOCAR Petroleum" Узеир Габиббейли сообщил Report, что бензин подорожал с 1,40 маната до 1,45 маната.

По его словам, причина в подорожании бензина этой марки в стране-производителе.

Отметим, что Азербайджан импортирует бензин премиум-сорта Аи-95 в основном из Румынии: “Продажа других марок топлива осуществляется по старым ценам”.

Напомним, что ранее бензин марки Аи-95 подорожал на 15 гяпиков – до 1,40 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Aİ-95” markalı benzinin bahalaşmasının səbəbləri açıqlanıb

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