Названы причины подорожания бензина Аи-95 в Азербайджане

В связи с ростом цен на импортируемый в Азербайджан бензин марки Аи-95 с 08:00 утра на всех заправочных станциях бензин этой марки реализуется за 1,45 маната.

В связи с ростом цен на импортируемый в Азербайджан бензин марки Аи-95 с 08:00 утра на всех заправочных станциях бензин этой марки реализуется за 1,45 маната.

Пресс-секретарь ЗАО "SOCAR Petroleum" Узеир Габиббейли сообщил Report, что бензин подорожал с 1,40 маната до 1,45 маната.

По его словам, причина в подорожании бензина этой марки в стране-производителе.

Отметим, что Азербайджан импортирует бензин премиум-сорта Аи-95 в основном из Румынии: “Продажа других марок топлива осуществляется по старым ценам”.

Напомним, что ранее бензин марки Аи-95 подорожал на 15 гяпиков – до 1,40 маната.