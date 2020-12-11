Названы объемы поставок азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ

В январе-ноябре этого года украинским Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) было закуплено около 849 тыс. тонн азербайджанской нефти.

В январе-ноябре этого года украинским Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) было закуплено около 849 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, это на 181 тыс. тонн или на 27,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

В 2020 году в страну завозилась в основном смесь БТД, которая схожа по качеству с азербайджанской легкой, в то время как в 2019 году основным сортом была азербайджанская легкая. В текущем году для данного завода было отгружено 14 морских партий нефти, тогда как за весь 2019 году - 12.

С января по начало декабря 2020 года в Украину из-за рубежа было поставлено 1,17 млн тонн сырой нефти. Это на 185 тыс. тонн, или на 18,8% больше, чем за тот же период 2019 года.

В текущем году на рынок Украины впервые поступила нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) из США. Так, для предприятия в Кременчуге приобрели три партии такого сорта суммарным объемом 233 тыс. тонн. Также на завод было поставлено 83,7 тыс. тонн американского сорта "Баккен".