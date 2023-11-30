Названы объемы поставок азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) до конца ноября этого года прокачано около 55 млрд кубометров газа.

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) до конца ноября этого года прокачано около 55 млрд кубометров газа.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Отметим, что TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ с "Шахдениз-2" поставляется в европейские страны. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 километров, максимальная пропускная способность - 31 млрд кубометров.