Названы объемы поставок азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) до конца ноября этого года прокачано около 55 млрд кубометров газа.
Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.
Отметим, что TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ с "Шахдениз-2" поставляется в европейские страны. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 километров, максимальная пропускная способность - 31 млрд кубометров.