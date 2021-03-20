Названы объемы экспорта нефти и конденсата с АЧГ и "Шахдениз"

За этот период с АЧГ добыто 527,8 млн тонн сырой нефти, с "Шахдениз" - 30,9 млн тонн конденсата

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия по 1 марта было добыто в общей сложности 558,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 2 месяца текущего года.

За этот период с АЧГ добыто 527,8 млн тонн сырой нефти, с "Шахдениз" - 30,9 млн тонн конденсата.

Объемы экспорта нефти (вместе с конденсатом) за весь период эксплуатации "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" составили 558 млн тонн.