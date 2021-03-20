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Названы объемы экспорта нефти и конденсата с АЧГ и "Шахдениз"

Названы объемы экспорта нефти и конденсата с АЧГ и "Шахдениз" За этот период с АЧГ добыто 527,8 млн тонн сырой нефти, с "Шахдениз" - 30,9 млн тонн конденсата
Энергетика
20 марта 2021 г. 13:38
Названы объемы экспорта нефти и конденсата с АЧГ и Шахдениз

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия по 1 марта было добыто в общей сложности 558,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 2 месяца текущего года.

За этот период с АЧГ добыто 527,8 млн тонн сырой нефти, с "Шахдениз" - 30,9 млн тонн конденсата.

Объемы экспорта нефти (вместе с конденсатом) за весь период эксплуатации "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" составили 558 млн тонн.

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Версия на английском языке Volumes of oil and condensate exports from ACG and Shah Deniz fields revealed
Версия на азербайджанском языке Bu günə qədər AÇG və “Şahdəniz”dən 558 mln ton neft ixrac edilib

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