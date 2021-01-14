Названы объемы будущих поставок азербайджанского газа в Европу

Суточная пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), осуществляющего транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, составляет 32 млн кубометров

Суточная пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), осуществляющего транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, составляет 32 млн кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол во время выступления на онлайн пресс-конференции для азербайджанских журналистов.

По его словам, в этом году 6 млрд кубометров газа планируется передать BOTAŞ для турецкого рынка, а 6,2 млрд кубометров - TAP для европейского рынка: "То есть поставки по TANAP составят в целом 12,2 млрд кубометров. Для тестовых работ TAP с февраля прошлого года было передано 70 млн кубометров газа”.

Он сообщил, что с 2022 году объемы поставок по TAP выйдут на плато (10 млрд кубометров газа).

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20 %), BP (20 %), Snam (20 %), Fluxys (19 %), Enagás (16 %) и Axpo (5%).