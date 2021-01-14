О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы объемы будущих поставок азербайджанского газа в Европу

Названы объемы будущих поставок азербайджанского газа в Европу Суточная пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), осуществляющего транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, составляет 32 млн кубометров
Энергетика
14 января 2021 г. 16:46
Названы объемы будущих поставок азербайджанского газа в Европу

Суточная пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), осуществляющего транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, составляет 32 млн кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол во время выступления на онлайн пресс-конференции для азербайджанских журналистов.

По его словам, в этом году 6 млрд кубометров газа планируется передать BOTAŞ для турецкого рынка, а 6,2 млрд кубометров - TAP для европейского рынка: "То есть поставки по TANAP составят в целом 12,2 млрд кубометров. Для тестовых работ TAP с февраля прошлого года было передано 70 млн кубометров газа”.

Он сообщил, что с 2022 году объемы поставок по TAP выйдут на плато (10 млрд кубометров газа).

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20 %), BP (20 %), Snam (20 %), Fluxys (19 %), Enagás (16 %) и Axpo (5%).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il Avropaya çatdırılacaq Azərbaycan qazının həcmi açıqlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 год
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 год
14 января 2021 г. 17:47
Страны ОПЕК+ в декабре сократили добычу нефти на 102% от плана
Страны ОПЕК+ в декабре сократили добычу нефти на 102% от плана
14 января 2021 г. 17:39
Дюзйол: В первый день по TAP в Европу поставлено 10,9 млн кубометров газа
Дюзйол: В первый день по TAP в Европу поставлено 10,9 млн кубометров газа
14 января 2021 г. 17:01
Запасы дизтоплива в США достигли максимума с октября 2020 года
Запасы дизтоплива в США достигли максимума с октября 2020 года
14 января 2021 г. 16:45
Доходы TANAP достигнут 1,5 млрд долларов в год
Доходы TANAP достигнут 1,5 млрд долларов в год
14 января 2021 г. 16:18
Салтук Дюзюль: По TANAP в Турцию транспортировано 8,4 млрд кубометров газа
Салтук Дюзюль: По TANAP в Турцию транспортировано 8,4 млрд кубометров газа
14 января 2021 г. 16:03
Венесуэла в этом году планирует увеличить нефтедобычу до 1,5 млн б/с
Венесуэла в этом году планирует увеличить нефтедобычу до 1,5 млн б/с
14 января 2021 г. 15:20
В Лачине восстанавливают гидроэлектростанцию
В Лачине восстанавливают гидроэлектростанцию
14 января 2021 г. 14:53
Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа
Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа
14 января 2021 г. 13:53
Азербайджанская нефть упала в цене 
Азербайджанская нефть упала в цене 
14 января 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi