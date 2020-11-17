Названо время поставок азербайджанского газа в Болгарию

Трубопровод IGB берет начало в греческом городе Комотини и соединяется с газопроводной системой Болгарии недалеко от города Стара Загора

С 1 января следующего года азербайджанский природный газ будет поставляться в Болгарию.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, этот газ будет поставляться не через точку выхода в Комотини, как в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), а через другую точку выхода. Тем самым будет соблюдено соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и болгарской компанией Bulgargas.

Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в интервью болгарскому телеканалу Nova TV.

По ее словам, трубы, проложенные по маршруту протяженностью 110 км, будут сварены до конца года, а строительство еще 20 км трубопровода будет завершено.

Общая протяженность газопровода между Болгарией и Грецией составляет 182 км, из них 150 км на территории Болгарии. Трубопровод IGB берет начало в греческом городе Комотини и соединяется с газопроводной системой Болгарии недалеко от города Стара Загора. Техническая пропускная способность трубопровода составляет 3-5 млрд кубометров в год. Общая стоимость проекта - 220 млн евро.

Запуск IGB должен был быть осуществлен параллельно с запуском Трансадриатического газопровода (TAP). Но, как отметила Т. Петкова, пандемия создала определенные проблемы. В основном это было связано с поставками. Однако главный вопрос - поступление азербайджанского газа в страну через другую точку выхода: “Через несколько месяцев точка выхода Комотини будет уже готова".

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.