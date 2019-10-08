​Названы объемы прокачки газа по TANAP

На конец сентября этого года в Турцию поставлено 2,7 млрд кубометров газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол на пресс-конференции в Стамбуле.

Он напомнил, что в ходе реализации проекта, который изначально оценивался в 11,7 млрд долларов, было сэкономлено 45% средств: "Проект обошелся в 6,5 млрд долларов".

По словам Дузйола, в рамках проекта TANAP в целях обеспечения защиты окружающей среды и социальной защиты было реализовано около 1000 проектов.

В рамках проекта отработано в общей сложности 114 251 824 человеко-часов. Общий объем земляных работ составил 50 908 400 кубометров, добавил он.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" SOCAR - 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.