​Названы объемы добычи газа с "Шахдениз"

В I квартале этого года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 4,7 млрд кубометров природного газа, 952 тыс. тонн конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

С момента ввода в эксплуатацию "Шахдениз" по 1 апреля этого года объемы добычи с месторождения составили 121,5 млрд кубометров газа, 29 млн тонн конденсата.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).