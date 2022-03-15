Названа стоимость СЭС "Гарадаг"

Строительство солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" обойдется в 225 млн долларов США.
Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль Мохаммед аль Мазруи.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил, что за счет строительства этой станции и других проектов, реализуемых совместно с компанией "Масдар" (ОАЭ), работой будут обеспечены 700 человек.
"После сдачи СЭС в эксплуатацию здесь буду работать 25-30 человек", - отметил он.
Министр добавил, что посредством СЭС 110 тысяч квартир будут обеспечиваться электричеством.