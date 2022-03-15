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Названа стоимость СЭС "Гарадаг"

Названа стоимость СЭС "Гарадаг" Строительство солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" обойдется в 225 млн долларов США.
Энергетика
15 марта 2022 г. 13:19
Названа стоимость СЭС Гарадаг

Строительство солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" обойдется в 225 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль Мохаммед аль Мазруи.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил, что за счет строительства этой станции и других проектов, реализуемых совместно с компанией "Масдар" (ОАЭ), работой будут обеспечены 700 человек.

"После сдачи СЭС в эксплуатацию здесь буду работать 25-30 человек", - отметил он.

Министр добавил, что посредством СЭС 110 тысяч квартир будут обеспечиваться электричеством.

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Версия на английском языке Cost of Garadagh Solar Power Plant announced
Версия на азербайджанском языке “Qaradağ” Günəş Elektrik Stansiyasının dəyəri açıqlanıb

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