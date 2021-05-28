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Названа стоимость проекта для получения водорода из азербайджанского газа

Названа стоимость проекта для получения водорода из азербайджанского газа Консорциум крупных энергетических компаний Греции обнародовал объем средств, которые будут вложены в масштабный водородный проект White Dragon.
Энергетика
28 мая 2021 г. 15:48
Названа стоимость проекта для получения водорода из азербайджанского газа

Консорциум крупных энергетических компаний Греции обнародовал объем средств, которые будут вложены в масштабный водородный проект White Dragon.

Об этом сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ.

В проекте White Dragon участвуют Motor Oil Hellas SA, Terna Energy SA, а также консорциум Trans Adriatic Pipeline AG, созданный для транспортировки по трубопроводу природного газа, добываемого в азербайджанском секторе Каспийского моря, в страны Европы.

Отмечается, что проект установки для получения экологически чистого водорода обойдется в 8 млрд евро.

Напомним, что в случае одобрения европейскими и греческими властями проект перейдет от планирования исследований и разработок в 2022 году до заключительных этапов проектирования к 2029 году.

Греция хочет создать мощности для хранения газа, поскольку она готовится к поэтапному отказу от угольной генерации к 2030 году, заменив часть выбывающих мощностей газовыми станциями. Страна также должна стать центром региональных поставок газа с запуском Трансадриатического газопровода (TAP), поставляющим азербайджанский газ в Европу, и потенциальным газовым сообщением с Болгарией.

Проект White Dragon основан на технологии "зеленого водорода". Топливо получается из воды с использованием электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. При этом этот водород предполагается прокачивать по газопроводам. Проект предназначен для центрального отопления, экспорта по TAP и заправки автобусов, а также грузовых автомобилей.

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