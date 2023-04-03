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Названа ​​причина медленного перехода на возобновляемые источники энергии в Азербайджане

Названа ​​причина медленного перехода на возобновляемые источники энергии в Азербайджане "Порой граждане спрашивают, почему проекты возобновляемой энергии не выполняются в ускоренном темпе? В основном это связано с существующими тарифами на энергию".
Энергетика
3 апреля 2023 г. 12:44
Названа ​​причина медленного перехода на возобновляемые источники энергии в Азербайджане

"Порой граждане спрашивают, почему проекты возобновляемой энергии не выполняются в ускоренном темпе? В основном это связано с существующими тарифами на энергию".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

"Мы хотим получать предложения в связи с этими проектами по приемлемым ценам. К нам ежедневно поступают предложения с ценами, превышающими существующие тарифы на энергию, но мы не можем принять их. То есть, основное ограничение связано с финансами. Однако полученный на озере Беюкшор опыт позволит нам определить, насколько мы можем расширить эту работу. В настоящее время в Азербайджане тарифы на солнечную энергию составляют 5,5 гяпика, на ветряную – 5,7 гяпика. Эти цены указаны в наших договорах с компаниями ACWA POWER (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ). То есть ОАО "Азерэнержи" приобретает энергию по этой оптовой цене и продает ее ОАО "Азеришыг" по 6,6 гяпика. Мы хотим сохранить этот тариф. Могут быть предоставлены какие-то иные уступки, но повышение тарифов не обсуждается", - отметил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə keçidin ləng getməsinin səbəbi açıqlanıb

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