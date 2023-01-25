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Названа дата 9-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора

Названа дата 9-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора 3 февраля в Баку состоится 9-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.
Энергетика
25 января 2023 г. 11:33
Названа дата 9-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора

3 февраля в Баку состоится 9-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Список почетных гостей, которые примут участие в Консультативном совете Южного газового коридора, пока уточняется.

На мероприятии ожидается участие международных энергетических компаний и финансовых учреждений.

По итогам заседания планируется провести пресс-конференцию министров.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года. В прошлом году заседание прошло 4 февраля.

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Версия на английском языке Baku to host 9th Ministerial Meeting of SGC Advisory Council next month
Версия на азербайджанском языке Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 9-cu iclasının vaxtı məlum olub

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