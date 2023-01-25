Названа дата 9-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора

3 февраля в Баку состоится 9-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора.
Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.
Список почетных гостей, которые примут участие в Консультативном совете Южного газового коридора, пока уточняется.
На мероприятии ожидается участие международных энергетических компаний и финансовых учреждений.
По итогам заседания планируется провести пресс-конференцию министров.
Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года. В прошлом году заседание прошло 4 февраля.