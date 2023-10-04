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Назван объем инвестиций, вложенных в модернизацию Petkim

Назван объем инвестиций, вложенных в модернизацию Petkim На сегодняшний день в модернизацию первого и единственного в Турции интегрированного нефтехимического комплекса Petkim вложено 1,6 млрд долларов США.
Энергетика
4 октября 2023 г. 15:30
Назван объем инвестиций, вложенных в модернизацию Petkim

На сегодняшний день в модернизацию первого и единственного в Турции интегрированного нефтехимического комплекса Petkim вложено 1,6 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкой прессе заявил исполняющий обязанности главного исполнительного директора SOCAR Turkey Эльчин Ибадов.

По его словам, эта сумма была направлена в дополнение к средствам, вложенным в приватизацию компании "Petkim" (2,04 млн долларов).

"В настоящее время НПЗ STAR перерабатывает до 11 млн тонн сырой нефти, что покрывает примерно 19,5% потребностей Турции в нефтепродуктах. Кроме того, занимающаяся продажей судового топлива компания SOCAR Marine стала одним из сильнейших игроков на турецком рынке с объемом продаж 640 тыс. тонн в 2022 году. Компания занимает второе место в секторе судового топлива Турции с долей 24%", - отметил Э.Ибадов.

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Версия на английском языке Amount of investment for improvement of Petkim announced
Версия на азербайджанском языке "Petkim”in təkmilləşdirilməsinə yatırılan investisiyanın həcmi açıqlanıb

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