Генсек ОПЕК обсудил с Ираком и Казахстаном планы по компенсации добычи нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс посетил с официальными визитами Ирак и Казахстан, где обсудил с министрами энергетики двух стран исполнение планов по компенсации недосокращенных объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс посетил с официальными визитами Ирак и Казахстан, где обсудил с министрами энергетики двух стран исполнение планов по компенсации недосокращенных объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информации организации.

ОПЕК отмечает, что визиты в Ирак и Казахстан состоялись в координации с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом. Саудовская Аравия является одним из крупнейших по объемам добычи нефти членом ОПЕК+.

Ранее Ирак и Казахстан представили в секретариат ОПЕК обновленные планы по компенсации недосокращенных объемов добычи нефти, которые будут учитывать превышение плана по сделке ОПЕК+ с января по июль 2024 года.

Согласно обновленному плану, Ирак должен будет скомпенсировать сокращение добычи нефти на 1,44 млн б/с, а Казахстан - на 699 тыс. б/с. Компенсационный период продлится по сентябрь 2025 года.