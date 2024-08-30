О нас

Генсек ОПЕК обсудил с Ираком и Казахстаном планы по компенсации добычи нефти

Генсек ОПЕК обсудил с Ираком и Казахстаном планы по компенсации добычи нефти Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс посетил с официальными визитами Ирак и Казахстан, где обсудил с министрами энергетики двух стран исполнение планов по компенсации недосокращенных объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Энергетика
30 августа 2024 г. 02:09
Генсек ОПЕК обсудил с Ираком и Казахстаном планы по компенсации добычи нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс посетил с официальными визитами Ирак и Казахстан, где обсудил с министрами энергетики двух стран исполнение планов по компенсации недосокращенных объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информации организации.

ОПЕК отмечает, что визиты в Ирак и Казахстан состоялись в координации с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом. Саудовская Аравия является одним из крупнейших по объемам добычи нефти членом ОПЕК+.

Ранее Ирак и Казахстан представили в секретариат ОПЕК обновленные планы по компенсации недосокращенных объемов добычи нефти, которые будут учитывать превышение плана по сделке ОПЕК+ с января по июль 2024 года.

Согласно обновленному плану, Ирак должен будет скомпенсировать сокращение добычи нефти на 1,44 млн б/с, а Казахстан - на 699 тыс. б/с. Компенсационный период продлится по сентябрь 2025 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi