Назван объем экспортируемой Азербайджаном электроэнергии

Экспорт электроэнергии за 4 месяца текущего года увеличился на 53,8 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 554,5 млн кВт/ч

В апреле этого года экспорт электроэнергии в Азербайджане составил 47,5 млн кВт/ч, а импорт - 15 млн кВт/ч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В январе-апреле текущего года импорт электроэнергии составил 47,2 млн кВт/ч. За это время из Ирана было импортировано 10,8 млн кВт/ч, из России - 32 млн кВт/ч, из Грузии - 4,4 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за 4 месяца текущего года увеличился на 53,8 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 554,5 млн кВт/ч. В Иран было экспортировано 10,8 млн кВт/ч, в Турцию - 12,7 млн кВт/ч, в Россию - 31,2 млн кВт/ч, в Грузию - 499,8 млн кВт/ч.