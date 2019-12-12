​Назван объем добычи с месторождения "Шахдениз"

С начала разработки на месторождении "Шахдениз" было добыто более 115 млрд кубометров газа и более 27 млн тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбяхт Юсифзаде рассказал в интервью "Xalq qəzeti".

"Азербайджан превратился из импортера газа в экспортера. Время и проделанная работа подтвердили наши прогнозы. Уже известно, что запасы углеводородов на месторождении "Шахдениз" составляют около 1,200 трлн кубометров газа и 240 млн тонн конденсата. Это одно из крупнейших до сих пор открытых газоконденсатных морских месторождений в мире", - добавил вице-президент SOCAR.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

По данным BP, за 9 месяцев года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" добыто 12,2 млрд кубометров газа и 2,6 млн тонн (примерно 21 млн баррелей) конденсата. Добываемый с месторождения газ поставляется на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.