Назначен заместитель председателя Caspian European Club

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Наталья Алиева назначена заместителем председателя Caspian European Club по развитию международных информационных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на клуб, Наталья Алиева является президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group.

Алиева Наталья Валерьевна родилась в Баку. В 1990 году закончила среднюю школу №164. С 1990-1995 студентка Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии. В июне 1994 года поступила на работу в качестве внештатного корреспондента телерадиокомпании ANS.

С этого времени и по сегодняшний день занималась освещением нефтегазовой стратегии Азербайджана, освещала подписание и реализацию всех судьбоносных не только для Азербайджана, но и всего мира нефтегазовых контрактов, таких как контракт века и "Шахдениз", а также практически во всех нефтегазовых встречах общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, брала множество эксклюзивных интервью на эту тему.

Осенью 1994 года создала и выпускала на базе ANS информационно-аналитическое еженедельное издание ANS – Petroleum.

В 1997 году перешла на работу в Azer-press, где создала и поставила на коммерческую основу аналогичный нефтегазовый еженедельник Azer-Press Oil & Gas, параллельно занималась эксклюзивной информацией в нефтегазовой отрасли

С апреля 1999 года по сей день является главным редактором Caspian Energy International Media Group.

Помимо глав энергетических компаний и министров государств готовила эксклюзивные интервью глав государств и правительств стран ЕС, США, Китая, России, государств Азиатско-Тихоокеанского региона, региона MENA (Middle East North Africa).

Является основателем и руководителем ряда международных и отечественных интернет-проектов, электронных и печатных СМИ.

Замужем, воспитывает двух сыновей.