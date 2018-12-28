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    Назначен новый заместитель министра энергетики

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель министра энергетики Азербайджана.

    По полученной Report информации, на эту должность назначен директор Каспийского центра энергетики и окружающей среды, декан факультета общественных и международных отношений Университета АДА Эльнур Солтанов.

    Советник министра энергетики Замина Алиева подтвердила новость и сообщила, что новый заместитель министра был представлен сегодня коллективу.

    Э.Солтанов заменил Натика Аббасова, который был освобожден от занимаемой должности распоряжением президента Ильхама Алиева №719 от 20 ноября 2018 года.

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