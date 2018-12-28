Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель министра энергетики Азербайджана.

По полученной Report информации, на эту должность назначен директор Каспийского центра энергетики и окружающей среды, декан факультета общественных и международных отношений Университета АДА Эльнур Солтанов.

Советник министра энергетики Замина Алиева подтвердила новость и сообщила, что новый заместитель министра был представлен сегодня коллективу.

Э.Солтанов заменил Натика Аббасова, который был освобожден от занимаемой должности распоряжением президента Ильхама Алиева №719 от 20 ноября 2018 года.