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    ​Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции

    Заур Пашаев приступит к новым обязанностям с 1 сентября этого года

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Менеджер Сангачальского теминала компании BP Заур Пашаев назначен вице-президентом по операциям на суше в Азербайджане, Грузии и Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, он приступит к новым обязанностям с 1 сентября этого года.

    З.Пашаев, будучи также членом Организации глобальных операций компании и руководящей группы BP по Азербайджану, Грузии и Турции, будет отвечать за безопасное и эффективное выполнение операций на суше.

    "Заур Пашаев сменит на этом посту Крейга Виггзи, что соответствует политике национализации кадров компании BP. За 18 лет деятельности в BP З.Пашаев получил большой опыт в сфере операций на суше и на море. До того как стать менеджером Сангачальского терминала, он являлся менеджером платформ "Чыраг" и "Шахдениз", занимал различные руководящие должности", - отмечается в сообщении.

    З.Пашаев окончил Азербайджанскую нефтяную академию, получив степень бакалавра по специальности инженера по механике. В 2011 году он окончил Операционную академию BP в Массачусетском технологическом институте (Бостон). В 2001 году президент Азербайджана Гейдар Алиев наградил его медалью "Терегги". Женат. Имеет троих детей. 

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