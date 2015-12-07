​Назначен новый генеральный директор компании Azpetrol

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Джейхун Мамедов назначен новым генеральным директором ООО Azpetrol.

Как сообщили Report в компании, Дж.Мамедов с 1999 года работал в Azpetrol на различных должностях. До назначения на должность генерального директора он являлся руководителем департамента операций.

Напомним, что недавно генеральный директор Azpetrol Гусейнага Рагимов был освобожден от занимаемой должности. По информации, он уволился по собственному желанию для продолжения научной деятельности.