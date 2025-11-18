Назначен новый гендиректор "Yaşıl Dəhliz Birliyi"

Турал Алиев назначен новым генеральным директором совместного предприятия "Yaşıl Dəhliz Birliyi", а уставный капитал компании будет увеличен.

Как передает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, соответствующие решения были приняты на общем собрании участников компании - "Азерэнержи", "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" и "Национальных электрических сетей Узбекистана".

Заместитель министра энергетики Орхан Зейналов подчеркнул стратегическое значение проекта "Зеленый энергетический коридор Азербайджан–Центральная Азия", отметив, что он выводит сотрудничество стран региона на качественно новый уровень. В этом контексте успешная работа "Yaşıl Dəhliz Birliyi" играет ключевую роль.

На заседании также обсуждалось привлечение консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования проекта и другие организационные вопросы.

По итогам встречи были подписаны соответствующие документы, закрепляющие принятые решения.