Назначен новый гендиректор "Yaşıl Dəhliz Birliyi"
- 18 ноября, 2025
- 12:27
Турал Алиев назначен новым генеральным директором совместного предприятия "Yaşıl Dəhliz Birliyi", а уставный капитал компании будет увеличен.
Как передает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, соответствующие решения были приняты на общем собрании участников компании - "Азерэнержи", "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" и "Национальных электрических сетей Узбекистана".
Заместитель министра энергетики Орхан Зейналов подчеркнул стратегическое значение проекта "Зеленый энергетический коридор Азербайджан–Центральная Азия", отметив, что он выводит сотрудничество стран региона на качественно новый уровень. В этом контексте успешная работа "Yaşıl Dəhliz Birliyi" играет ключевую роль.
На заседании также обсуждалось привлечение консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования проекта и другие организационные вопросы.
По итогам встречи были подписаны соответствующие документы, закрепляющие принятые решения.