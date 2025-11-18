İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    "Yaşıl Dəhliz Birliyi"nin yeni Baş direktoru təyin edilib, nizamnamə kapitalı artırılıb

    Energetika
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:53
    Yaşıl Dəhliz Birliyinin yeni Baş direktoru təyin edilib, nizamnamə kapitalı artırılıb

    Tural Əliyev "Yaşıl Dəhliz Birliyi" MMC-nin yeni Baş direktoru təyin edilib və şirkətin nizamnamə kapitalının artırılması barədə razılığa gəlinib.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirlikdə "Yaşıl Dəhliz Birliyi" MMC-nin iştirakçıları olan "Azərenerji" ASC, "Qazaxıstan Elektrik Şəbəkəsi Əməliyyat Şirkəti" və "Özbəkistanın Milli Elektrik Şəbəkələri" ASC nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən ümumi yığıncağında bildirilib.

    Energetika nazirinin müavini Orxan Zeynalov "Azərbaycan-Mərkəzi Asiya Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb, bu layihənin ölkələr arasında əməkdaşlığı yeni bir səviyyəyə çıxardığını qeyd edib. Bu çərçivədə "Yaşıl Dəhliz Birliyi" MMC-nin uğurlu fəaliyyətinin xüsusi önəm kəsb etdiyi bildirilib.

    Bununla yanaşı, texniki-iqtisadi əsaslandırmanın həyata keçirilməsi üçün məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi və digər təşkilati məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Sonda qəbul edilmiş qərarlara dair müvafiq sənədlər imzalanıb.

    Назначен новый гендиректор "Yaşıl Dəhliz Birliyi"

    Son xəbərlər

    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    12:45

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    12:40
    Foto

    "AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilib

    Sənaye
    12:40

    Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olub

    Xarici siyasət
    12:36

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    12:35

    Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    12:34

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    12:31
    Foto

    Köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti