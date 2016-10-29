Натик Алиев: Следующее заседание ОПЕК по заморозке добычи состоится 25-26 ноября

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Следующее заседание спецкомитета ОПЕК по заморозке добычи состоится 25-26 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Натик Алиев.

"Я скажу, что я очень доволен этой встречей, удовлетворен результатами. Мы готовимся к следующей встрече, которая, наверное, пройдет 25-26. Это экспертная группа", - сказал министр, отвечая на вопрос об итогах заседания.

"Мы будем проводить регулярные встречи вне зависимости от каких-то результатов или изменений на рынке. Следующая встреча ОПЕК и стран не ОПЕК состоится 25-26 ноября", - сказал он.