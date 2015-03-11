​Натик Алиев: Будущие проекты по поставке газа в Европу будут отличаться от Nabucco

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан, который приобрел основное долевое участие в греческой газораспределительной компании DESFA, удивляется, почему Еврокомиссия затягивает с решением вопроса совместимости сделки с законодательством ЕС. Как сообщает Report, об этом заявил EurActiv министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По словам министра, с точки зрения Азербайджана не было никакого конфликта интересов в вопросе приобретения контрольного пакета акций Государственной нефтяной компанией (SOCAR) по той причине, что владелец газа, который закачивается в трубы Южного газового коридора, не Азербайджан, а консорциум газового месторождения "Шах-Дениз 2".

Оператором разработки морского месторождения "Шах-Дениз" является компания BP, доля которой составляет 28,8%. Остальные партнеры - турецкий TPAO (19%), SOCAR (16,6%), бразильский Petronas (15,5%), российский LUKoil (10%) и иранский NIOC (10%).

"Как вы знаете, Азербайджан участвует в "Шах-Дениз" с долей 16,6%. Вот почему мы не думаем, что кто-то должен рассматривать Азербайджан, как владельца, перевозчика и распределителя газа. Я надеюсь, что Еврокомиссия примет это во внимание", - подчеркнул Н.Алиев.

Комментируя вопрос об актуализации возрождения проекта Nabucco в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию, озвученного болгарским премьер-министром Бойком Борисовым, министр подчеркнул, что Азербайджан не конкурирует с Россией, которая планирует экспортировать 63 млрд. кубометров газа в год в Юго-Восточную Европу посредством Южного потока или проекта Турецкого потока.

По его словам, в рамках текущего плана Азербайджан намерен поставлять 10 млрд. кубометров в страны ЕС в период 2019-2020 годы, что является небольшим объемом поставок. Наряду с этим Н.Алиев сослался на значительные резервы газа в республике, которые оцениваются в пределе 2,65 трлн. кубометров.

Министр также подчеркнул, что будущие проекты, которые обеспечат дополнительный газ, скорее всего, будут отличаться от трубопровода Nabucco, состоящего из серий межправительственных соглашений по созданию транспортных маршрутов с возможностью обратного потока (реверса).

В качестве модели для будущего проекта Н.Алиев упомянул проект газопровода Юго-Восточной Европы, предложенного BP в 2011 году, который в значительной степени будет основан на использовании уже готовых трубопроводов.

Министр также подчеркнул, что если бы Азербайджану предложили долю в трубопроводе Греция-Болгария (известной как Стара Загора Комотини), то страна могла бы снабжать Болгарию объемами газа больше на 1 млрд. кубометров, чем было ранее согласовано. Болгария сегодня нуждается в 3-4 млрд. кубометрах газа.

"Но это не единственный вопрос, который мы обсуждали в Болгарии. Был также обсужден вопрос об активном участии Азербайджана в повышении мощностей для хранения газа в Болгарии, а также способность участия Азербайджана в дальнейшей газификации и модернизации химических заводов в Болгарии", - подчеркнул он.