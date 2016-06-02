​Натиг Алиев: Нефтяные компании могут столкнуться с трудностями при реализации мегапроектов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Нефтяные цены на мировом рынке снизились до самого низкого уровня 2000-х годов. Если процесс продолжится еще несколько лет, нефтяные компании столкнутся с трудностями при реализации мегапроектов". Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Натиг Алиев на проходящей в Баку конференции Caspian Oil&Gas-2016.

Министр отметил, что нефтедобыча в Азербайджане выросла в 6 раз по сравнению с 1990-ми годами: "Если в 1996-1997 годах мы добывали 9 млн. тонн, сейчас эта цифра выросла в 6 раз. В 2014 году нефтедобыча составила 51 млн. тонн, в 2015 году - 41,7 млн. тонн. В прошлом году также добыто 29 млрд. кубометров газа".