​Натиг Алиев: Наращивание нефтедобычи продолжается

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Согласно статистике ООН, наращивание нефтедобычи во всем мире продолжается и эта тенденция продлится до 2040 года". Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в своем выступлении на проходящей в Баку конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По словам Н.Алиева, Каспийский регион играет роль моста, соединяющего Китай, Азию, Запад и другие регионы: "Ежегодно нефтяное предложение превышает спрос примерно на 1,5 млрд. баррелей. Однако основная причина падения цен, о которой все знают, но не каждый решается признать, связана с политическими факторами. Страны отказываются от сокращения нефтедобычи, чтобы не потерять свою долю на рынке".

Министр подчеркнул отрицательное влияние крымских событий на газоснабжение Европы: "Прекращение поставок газа из России в Украину из-за известных событий оставило без газа 6 европейских стран. Согласно данным ООН, регионы Каспия и Средней Азии могут обеспечить спрос многих стран. "Месторождения "Шахдениз", "Кашаган" (Казахстан - ред.) и "Южный Иолотань" (Туркменистан - ред.) превращают Каспий в необычный регион".

Н.Алиев отметил, что максимальный объем годовой нефтедобычи в Азербайджане составил 51 млн. тонн: "Мы стараемся сохранить нефтедобычу стабильной".

По мнению министра, в настоящее время возможно расширение строящихся и действующих нефтегазопроводов.

"Мы заинтересованы в реализации проектов на море. В рамках расширения месторождения "Шахдениз" раньше срока начаты работы в Азербайджане и Грузии. Несмотря на то, что работы планировалось завершить к 2019 году", - добавил министр.