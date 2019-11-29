Страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о продлении венского соглашения

Страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о необходимости продлить срок венского соглашения о сокращении добычи нефти, которое действует до конца марта 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

"Мне кажется, что консенсус по поводу продления есть", - сказал он. - Думаю, что мы должны продлить [соглашение] до [конца] декабря 2020 года, потому что я не думаю, что на рынке что-либо изменится в следующие [после марта 2020 года] девять месяцев", - добавил министр.

Сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужно продлить как минимум до конца 2020 года, во многом из-за возможного влияния на рынок предстоящих в ноябре следующего года выборов президента США, заявил Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

"Просто почему декабрь так хорош? Потому что в ноябре [2020 года] будут выборы в США, и политика США в контексте торговли, [отношений] с Китаем - это все влияет на спрос. А [в декабре] будет уже более понятно - к ноябрю мы уже будем иметь представление о том, начнется ли новая политика с приходом новой администрации или останется та же администрация с нынешней политикой, и тогда, я думаю, к декабрю ОПЕК+ сможет сделать более правильное решение. Можем и до конца марта 2021 года сделать, ничего против не имею", - сказал он.

"Я надеюсь, что они продлят [сделку ОПЕК+], мы поддерживаем продление. Слышал слухи, что были запросы сократить больше, но я не знаю, мы не обсуждали ничего между странами залива - такими как Саудовская Аравия, ОАЭ, никогда не вели подобные обсуждения. Но мы поддерживаем продление - как минимум, до конца 2020 года. Как минимум", - добавил министр.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в начале декабря 2019 года