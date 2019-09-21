"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы.

Как передает Report, об этом сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным "Нафтогаза", при бронированиимиллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составитдоллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронированиимиллиардов кубических метров —доллара.Отмечается, чтогоду тариф на транзит газа составилдоллара за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт.После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в концегода. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.Перед встречей в Брюсселе министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемоммиллиардов кубометров газа. Ещемиллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России. Кроме того, Киев должен представить план модернизации своей газотранспортной системы.Россия также настаивает на том, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны уладить споры в международных арбитражах.