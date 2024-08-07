“Нафтогаз” обсуждает с SOCAR возможность хранения азербайджанского газа в Украине

Украинская компания “Нафтогаз” ведет переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о возможном транзите азербайджанского газа через Украину [в Европу] и его хранении на территории Украины.

Украинская компания “Нафтогаз” ведет переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о возможном транзите азербайджанского газа через Украину [в Европу] и его хранении на территории этой страны.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор “Нафтогаз” Алексей Чернышов в интервью одному украинскому изданию.

Он заявил, что Киев не намерен продлевать действующее пятилетнее транзитное соглашение с российским "Газпромом", срок действия которого истекает в конце декабря 2024 года. В результате могут быть прекращены поставки 42 млн кубометров в сутки российского газа через Украину.

А.Чернышов добавил, что возможность транзита азербайджанского газа через Украину обсуждается с Баку, компания SOCAR как производитель может предложить свой газ для этих целей.

“Мы не исключаем переговоров с другими компаниями, с SOCAR. Но окончательных контрактных решений у нас нет. Обязательным условием сотрудничества с нашей стороны является хранение компанией SOCAR газа в украинских хранилищах”, - сказал он, добавив, что этот вопрос обсуждается. При этом он считает, что чем больше газа SOCAR согласится хранить в Украине, тем лучше.

“Я буду рад, если SOCAR будет хранить газ у нас. Наши хранилища - самые большие в Европе с объемом в 31 млрд кубометров. Для собственных нужд нужно не больше половины. Другую часть нужно сдавать в аренду, чтобы получать доход. Сейчас на решение о хранении газа на территории Украины влияют определенные факторы - массированные обстрелы хранилищ в марте, апреле и мае этого года”, - сказал он.

На вопрос о том, может ли транзитный газ оказаться российским, глава “Нафтогаз” заявил: “Это манипуляция и популизм. Газовый бизнес, особенно крупный, часто работает через свопы”.