"Нафтогаз" хочет обсудить с "Газпромом" тарифы на транзит газа

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Нафтогаз" хочет в январе встретиться с "Газпромом", чтобы обсудить тарифы на транзит газа, заявил глава украинской компании Андрей Коболев, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нафтогаз" стремится встретиться с "Газпромом" до конца января, чтобы договориться о новых сборах за транзит природного газа", - цитирует Коболева агентство Блумберг.

По словам Коболева, тарифы для "Газпрома" с этого года будут расти по принципу "транспортируй или плати". Если компаниям не удастся договориться, Украина оставляет за собой право обратиться в суд.

"Украина не видит риска создания помех транзиту газа", - добавил Коболев.

В конце прошлого года "Нафтогаз" сообщил, что предложил "Газпрому" провести переговоры в связи с принятием на Украине новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа, однако дата возможной встречи не уточнялась. Директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко тогда заявил, что Украина повысила тариф на транзит российского газа через свою территорию, но конкретной цифры не назвал.