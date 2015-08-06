Начаты ремонтные работы на взорванном участке газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Турецкая компания BOTAŞ приступила к ремонтным работам на взорванном два дня назад участке газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Об этом сообщили Report в губернаторстве турецкой провинции Карс.

По информации, уточняются объемы нанесенного ущерба, ремонтные работы планируется завершить в течение недели: "Группа из 10-15 человек уже приступила к восстановительным работам. Скорее всего, за неделю работы завершатся, тогда мы сможем дать информацию о нанесенном ущербе и по другим вопросам".

Отметим, что 4 августа террористы взорвали участок газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум на территории турецкой провинции Карс. За безопасность участка газопровода на территории Турции отвечает турецкая компания Botaş.