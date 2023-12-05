О нас

Начато бурение первой скважины на платформе АСЕ

Начато бурение первой скважины на платформе АСЕ Бурение первой скважины на новой платформе "Центральный Восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря началось накануне, 4 декабря.
Энергетика
5 декабря 2023 г. 15:59
Начато бурение первой скважины на платформе АСЕ

Бурение первой скважины на новой платформе "Центральный Восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря началось накануне, 4 декабря.

Об этом сообщила Report об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

Глубина скважины, согласно прогнозам, составит 3 188 метров, бурение займет около трех месяцев.

"Рады начать бурение первой скважины на платформе ACE. Это позволит нам получить первую нефть из месторождения уже в начале 2024 года", - говорится в заявлении регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса.

По его словам, была проведена основательная подготовительная работа для безопасного и надежного завершения процесса бурения.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 млрд долларов США является очередным этапом разработки огромного месторождения АЧГ в Каспийском море. Проект включает новую морскую платформу и другие установки мощностью до 100 000 баррелей в сутки. Прогнозируется, что в течение всего срока эксплуатации проекта будет добыто до 300 млн баррелей нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке First production well spudded from new ACE platform 
Версия на азербайджанском языке ACE platformasında ilk hasilat quyusunun qazılmasına başlanılıb

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi