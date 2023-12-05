Начато бурение первой скважины на платформе АСЕ

Бурение первой скважины на новой платформе "Центральный Восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря началось накануне, 4 декабря.

Бурение первой скважины на новой платформе "Центральный Восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря началось накануне, 4 декабря.

Об этом сообщила Report об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

Глубина скважины, согласно прогнозам, составит 3 188 метров, бурение займет около трех месяцев.

"Рады начать бурение первой скважины на платформе ACE. Это позволит нам получить первую нефть из месторождения уже в начале 2024 года", - говорится в заявлении регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса.

По его словам, была проведена основательная подготовительная работа для безопасного и надежного завершения процесса бурения.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 млрд долларов США является очередным этапом разработки огромного месторождения АЧГ в Каспийском море. Проект включает новую морскую платформу и другие установки мощностью до 100 000 баррелей в сутки. Прогнозируется, что в течение всего срока эксплуатации проекта будет добыто до 300 млн баррелей нефти.